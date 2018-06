Chiaravalle, ciclista urtato da un'auto E' grave all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Un ciclista di oltre settanta anni di Chiaravalle lotta tra la vita e la morte dopo essere stato investito intorno alle 9.20 di questa mattina in via Saffi vicino al bar della Torre da una Skoda Octavia di colore nero condotta da un uomo residente a Morro d'Alba. La Skoda proveniva da Jesi a velocità moderata e appena ha imboccato via Saffi si è trovata di fronte in mezzo alla carreggiata il ciclista che, stando ad alcuni testimoni ed al conducente dell'auto, avrebbe cambiato direzione.L'anziano ciclista urtato dall'auto è caduto pesantemente a terra battendo violentemente la testa sull'asfalto e procurandosi ferite molto gravi al capo con abbondante fuoriuscita di sangue. E' stato trasportato all'ospedale di Torrette dall'ambulanza del 118. Sul posto la polizia locale.