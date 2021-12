Addio alla poetessa Carla Toccaceli, Chiaravalle in lacrime: domani alle 10 l'ultimo saluto

CHIARAVALLE - Era dolce, tenera, buona e molto generosa Carla Toccaceli. Era la moglie del maestro Lamberto Pandolfi, insegnante storico e amato, un’autentica istituzione per Chiaravalle e per i chiaravallesi, uno di quei maestri che non si dimenticano e sono parte integrante della storia cittadina. Carla Toccaceli se n’è andata ieri, quasi di soppiatto, senza far rumore, nel modo sobrio e silenzioso in cui ha sempre vissuto. Aveva 94 anni e da tempo era malata e silente.

Il funerale si celebra domani 31 dicembre alle 10 nella chiesa di Chiaravalle mentre la camera ardente è aperta da ieri pomeriggio presso la casa del commiato Santarelli di Monsano, vicino all’ex Mercatone. L’amore del maestro Pandolfi verso la moglie, l’assoluta devozione e l’impegno costante verso la donna della vita, l’hanno accompagnata in questi ultimi anni, come nei precedenti. Carla Toccaceli era una donna mai banale e molto sensibile. Aveva scritto tante poesie, alcune finite anche su raccolte di versi e tesi di laurea, pubblicate in tre libri che avevano avuto successo.

Tutti i suoi versi partivano da ricordi ed esperienze personali e avevano un sottofondo autobiografico: scriveva di persone che aveva conosciuto, di suo figlio Luca, dei suoi nipoti, scriveva di Chiaravalle, di Monte San Vito (era nata al Borghetto), di una fede profonda, non dogmatica. Con la sorella Maria Luisa erano inseparabili e molto devote. Poi nacque Luca, il figlio amatissimo, e la vita proseguì tra soddisfazioni e gioie. Era una “voce” conosciutissima e apprezzata di Radio Attiva prima e di Radio Studio 24 poi. Conduceva, spesso con la sua amica Assunta e l’indimenticabile “Albertone” Candelaresi, programmi molto seguiti: ricette, aneddoti, curiosità, poesie per intrattenere un pubblico vasto e molto attento. Si è commossa al matrimonio di Luca ed Emily e si è emozionata alla nascita dell’adorato nipote Alessio. Se ne va in mezzo all’amore dei suoi cari.

