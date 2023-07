CERRETO D’ESI - Serata choc per una famiglia anconetana che si è trovata faccia a faccia con un grosso cinghiale, di rientro da una domenica trascorsa a Macerata dai parenti. Padre, madre e tre figli tutti minorenni stavano viaggiando a bordo della loro Peugeot.

Erano le 23,40. Improvvisamente, nel passare lungo via Dante a Cerreto d’Esi, a pochi metri dal supermercato “Gala”, si sono visti spuntare dalla campagna un grosso cinghiale. Impossibile per il papà alla guida evitare l’impatto. Un botto fortissimo, anche per la mole importante dell’ungulato, che ha avuto conseguenze soprattutto sull’auto, danneggiata nella parte anteriore. Grande spavento a bordo, ma nessuno per fortuna si è fatto male.

Cinghiale highlander

Anche il cinghiale, nonostante la violenza dell’urto, è sopravvissuto: un po’ tramortito e acciaccato, si è rialzato dall’asfalto e si è trascinato pesantemente verso le campagne da dove era sbucato, facendo perdere le sue tracce nel buio. Tanta paura per gli occupanti della vettura, soprattutto per i figli della coppia: un ragazzo di 16 anni e due sorelline più piccole di 3 e 7 anni, scoppiate in lacrime per il comprensibile spavento. Dopo i primi istanti passati a realizzare cosa fosse avvenuto, la famiglia ha allertato i carabinieri per i rilievi del caso.