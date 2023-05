Perde il controllo dell'auto che si schianta contro una pianta: feriti tre giovani, due sono gravi

CASTELFIDARDO - Un altro incidente stradale, in gravi condizioni una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 19. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 11 in via Che Guevara a Castelfidardo per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura perdeva il controllo del mezzo ed andava a sbattere contro una pianta adiacente alla carreggiata.

La squadra di Osimo intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4 ha provveduto in collaborazione con i sanitari del 118 ad estrarre i tre occupanti dell’auto con tecniche ed attrezzatura specifica.

Due delle tre persone sono state trasportate con l’elisoccorso al Pronto Soccorso di Torrette, e la terza con l’ambulanza. La più grave è una ragazza di 17 anni, portata via intubata. Stava nel posto passeggero davanti. Il conducente è un ragazzo di 19 anni, anche lui grave. La ragazza meno grave stava seduta dietro e ha 16 anni.

Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche Carabinieri di zona e Polizia Locale.