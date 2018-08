Intossicate dall'incendio â€‹in casa: tutta colpa di una padella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - È stata una padella, piena di olio per friggere, lasciata sui fornelli accesi a provocare l’incendio di domenica pomeriggio in via Cialdini a Castelfidardo. Lo hanno appurato i vigili del fuoco di Osimo, che dopo aver domato l’incendio, hanno fatto un sopralluogo all’interno dell’appartamento in cui vivono tra anziane, tratte in salvo da due coraggiosi carabinieri del radiomobile di Osimo. Secondo quanto è stato ricostruito, la fiammata della padella piena di olio bollente si è propagata sui pensili incendiandoli. Le tre anziane, che al momento dell’incendio stavano pranzando, sono rimaste leggermente intossicate: nonostante l’acre fumo in cucina non si erano accorte che la casa si stava trasformando in una trappola di fuoco.