Furgone contro auto: paura per una ragazza di 21 anni incinta

CASTELFIDARDO – Grave incidente stradale ieri sera a Castelfidardo: paura per una ragazza incinta.L’incidente è avvenuto in via Che Guevara, un tratto della Provinciale 5: per cause ancora in fase di accertamento dalla Polstrada, si sono scontrati un Iveco Daily condotto da un 28enne ed un’Alfa Mito con a bordo 4 ragazze tra i 21 ed i 24 anni. L’Alfa ha finito la sua corsa nel fossato a lato della strada. Immediato l’intervento da parte dei vigili del fuoco e dei soccorritori: una delle ragazze, una 21enne di Chiaravalle incinta al settimo mese, è stata portata immediatamente all’ospedale Salesi, le altre all’ospedale di Osimo.