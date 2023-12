OSIMO Il Movimento 5 Stelle approva in linea generale il bilancio di previsione 2024 che andrà al voto in Consiglio comunale tra Natale e Capodanno. Il plauso alle misure fiscali e sul Piano delle opere pubbliche sembra il preludio ad un accordo con l’attuale maggioranza di centrosinistra in vista delle prossime amministrative del 2024. La consigliera comunale dei pentastellati, Caterina Donia, dall’opposizione mostra aperture, non nuove peraltro, ma bisognerà poi vedere se voterà il bilancio assieme alla maggioranza.

Le risorse

Intanto però ritiene che «il bilancio tiene conto del particolare periodo di difficoltà economica al quale sono sottoposte le famiglie più povere a seguito della crescente inflazione e in quest'ottica è stata lodevolmente innalzata la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef fino a 15.000 euro». Ritiene però che «l'aliquota rimane in misura fissa allo 0,80% e, forse, sarebbe stato più corretta l'applicazione di aliquote differenti proporzionali al reddito». Tuttavia «in linea generale è un bilancio attento al sociale che riduce la pressione fiscale e le tariffe dei servizi a domanda come mensa e trasporto scolastico» e in merito al piano delle opere il M5S «condivide in larga parte le scelte dell'amministrazione ad eccezione della strada di bordo a nord per l'impatto ambientale e perché costosa, non coperta da contributi europei, nazionali, regionali». Il candidato a sindaco delle Liste civiche, Sandro Antonelli, che ha lo spauracchio di un ritorno in campo di Dino Latini che potrebbe aprire scenari nuovi, è scettico. «E’ una manovra d'effetto con -commenta Antonelli- l’innalzamento della soglia Isee per l'esenzione Irpef. Circa 200mila euro impegnati per le festività natalizie per tentare un rilancio tardivo del centro storico. Un piano delle opere pubbliche di oltre 17 milioni di euro di cui 13 previsti per il 2024 cioè a fine mandato, che include opere già promesse da anni come bypass dell'Abbadia o scuola di Campocavallo. Raddoppio delle spese da destinare alle manutenzioni finora assenti». Insomma, «se non è questo un bilancio da campagna elettorale ci sarà lo zampino di Babbo Natale» sferza il civico. Il Pd ovviamente esprime soddisfazione per la manovra di bilancio approvata in giunta e che a breve andrà in Consiglio. «E’ stata accolta la nostra indicazione –scrivono i dem- di alleggerire la pressione fiscale sui redditi medio-bassi e mantenere inalterate le tariffe dei servizi a domanda individuale come mense, asili e scuolabus».

L’esenzione

Già in passato il Comune aveva alzato la soglia di esenzione a 13mila euro e con questa ulteriore modifica a 15mila saranno 11.602 gli esentati dall'Irpef nel 2024, pari al 45% dei contribuenti osimani, con un incremento di 2.054. «Un’esenzione -dice il Pd- che posiziona Osimo tra i primi Comuni nelle Marche». Per il Pd quindi «in un periodo di difficoltà economica la nostra amministrazione lancia un segnale importante a differenza del Governo nazionale della destra che con la nuova manovra di bilancio abbassa le tasse ai redditi più alti e fa pagare il prezzo dell’inflazione a pensionati e lavoratori dipendenti».

