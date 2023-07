​«Quella barca sta affondando», panico a Portonovo: salvate otto persone nei pressi del Trave di Ancona

ANCONA- Attimi di paura intorno all'ora di pranzo di oggi (27 luglio) a Portonovo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nelle acque antistanti il trave di Ancona per salvare otto persone a bordo di un'imbarcazione che stava imbarcando acqua. L'allarme è stato lanciato anche dalla spiaggia dopo che tanti si erano accorti dell'accaduto.

La dinamica

Arrivati sul posto le persone sono state trasbordate sul gommone dei pompieri mentre con una una motopompa i vigili si sono impegnati per far fuoriuscire l’acqua prima di virare verso il Porto Turistico di Ancona. Ad attenderli in banchina l’ambulanza del 118 per gli accertamenti del caso.