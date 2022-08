Ancona, morsa al volto dal suo pitbull: 13enne in ospedale

ANCONA - Azzannata al volto dal pitbull della sua famiglia: soccorsa al Passetto una ragazzina di 13 anni. La minore è finita al pronto soccorso del Salesi. Le sarebbe stato applicato qualche punto di sutura al volto. L'intervento della Croce Gialla è scattato nella tarda mattinata di oggi lungo il litorale della spiaggia cittadina. Non è chiaro come il cane possa essere piombato addosso alla ragazzina. E' successo tutto all'improvviso. La 13enne è stata morsa al volto. Medicata sul posto dagli operatori della postazione fissa della Croce Gialla, è stata poi trasferita al Salesi da un'ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi.