Ancona, violenza di genere: ammonimento al marito 40enne dopo anni di maltrattamenti

ANCONA - Violenza di genere: un altro Ammonimento per “Violenza domestica”, firmato dal Questore Capocasa, su istruttoria dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine è stato notificato in queste ore, nei confronti di un cittadino italiano, accusato dei reati di maltrattamenti e violenza domestica nei confronti della moglie.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’uomo, di circa 40 anni, ha posto in essere una serie di condotte prolungate nel tempo, reiterate, di violenza fisica e psicologica, nei riguardi della moglie, una donna italiana, di circa 30 anni, vessata e mortificata per motivi futili, come le faccende domestiche o la cura del figlio della coppia.

La donna, che era già stata vittima di diversi episodi di maltrattamento fisici e psicologici da parte dell’allora fidanzato, diventato poi padre di suo figlio e coniuge e che non ha mai voluto querelare il convivente, ha depositato richiesta di Ammonimento al Questore di Ancona, rappresentando la difficile situazione in cui versava.