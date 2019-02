Violento frontale vicino al semaforo: tre persone all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Attimi di paura questa mattina attorno alle 9 in via Macerata dove per cause non meglio precisate una Polo è entrata in collisione con una Lancia Y che proveniva dalla direzione opposta. Il sinistro è accaduto nei pressi del semaforo che regola l'incrocio tra via Macerata e via delle Grazie. Sul posto è intervenuto un mezzo dei Vigili del Fuoco, l'automedica del 118 e due autoambulanze della Croce Gialla di Ancona. Tre le persone finite all'ospedale Regionale di Torrette: una donna di 83 anni, il conducente della Polo un uomo di 82 anni e una seconda donna questa volta di 59 anni che si trovava al volante dell'altra vettura.