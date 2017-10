Divampano le fiamme nel condominio Grande paura, una persona intossicata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Divampano le fiamme in un condominio di via Damiano Chiesa, momenti di grande paura e preoccupazione con l'intero stabile che è stato fatto immediatamente evacuare. L'allarme pochi minuti prima delle 18,30 con l'intervento dei vigili del fuoco che hanno gestito con grande attenzione la situazione, una persona è rimasta intossicata per i fumi del rogo.