Vandali, schiamazzi e insulti: â€‹la festa universitaria diventa un Far West

di Stefano Rispoli

ANCONA - Piante sradicate, fioriere rovesciate, terriccio lanciato contro le vetrine, un manto di vetri e bottiglie rotte in mezzo alla strada. E ancora: tracce di vomito e di pipì sui muri, paletti di ferro divelti, schiamazzi e grida disumane a fare da colonna sonora delle notti brave. Non sono mancati i dispetti: rimossa un’insegna metallica dal portone della Prefettura (trovata da un commerciante all’inizio di via degli Orefici), campanelli suonati in piena notte e chewingum appiccicati sui citofoni.Altri ancora hanno staccato il gas a una pensionata che ieri mattina ha dovuto chiamare un tecnico. Un ragazzo si è messo a saltare su un’auto in sosta e quando il proprietario, un avvocato, si è affacciato minacciando di denunciarlo, lui gli ha risposto: «Non me ne importa un c..., io posso fare quello che voglio». Poi è scappato.