Mandato d'arresto europeo: arrestato nella notte dalla Polizia un cittadino cinese

ANCONA - Durante la notte, intorno alle ore 2.00, i poliziotti sono intervenuti in via Flaminia a Numana a seguito di una segnalazione di un cittadino cinese classe 1982 ricercato.



Giunti sul posto i poliziotti apprendevano che lo stesso era all'interno di un hotel della zona e che era effettivamente ricercato per un arresto ai fini estradizionali per conto di un'autorità giudiziaria estera, avendo a suo carico un mandato d'arresto europeo.

I poliziotti prendevano contatto con l'Interpol - Organizzazione internazionale della polizia criminale, deputata alla collaborazione tra Forze di Polizia estere, che confermava la validità di quanto emerso fino a quel momento. Pertanto i poliziotti procedevano all'arresto del cittadino cinese che veniva immediatamente condotto presso il carcere di Montacuto, in attesa della convalida dell'udienza per l'estradizione, dopo la qualel'uomo raggiungerà il suo Paese e risponderà dei reati che gli saranno contestati dalla locale autgorità giudiziaria.