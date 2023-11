ANCONA Sono 664 gli anconetani che a seguito del sisma del 9 novembre dell’anno scorso hanno subito danni alle proprie abitazioni. In totale coinvolte 392 famiglie, ma solo 25 ad oggi hanno avanzato richiesta per ricevere il Cas (Contributo di autonoma sistemazione) su un centinaio di aventi diritto. Lunedì l’amministrazione comunale farà partire la lettera a tutti coloro che fino ad ora non hanno fatto richiesta di accesso al contributo.

APPROFONDIMENTI PUGNO DURO Tensioni prima di Ancona-Perugia, scattano 5 Daspo per i tifosi dorici incastrati dalle telecamere



La nota



Con la nota il Comune intende ricordare ai soggetti la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata, ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità comunali, che è stata attivata la piattaforma digitale per richiedere il Cas.

«Sino ad oggi solo un numero esiguo di persone ha presentato la domanda e pertanto insieme ai dirigente ho ritenuto di dovere scrivere ai potenziali aventi diritto – spiega l’assessore alla Protezione civile, Giovanni Zinni -. Il Cas è uno strumento importante a tutela di chi ha subito l’inabilità temporanea della propria abitazione a seguito della emergenza terremoto nel 2022». Allo stato attuale sono 13 gli edifici residenziali privati che risultano completamente inagibili, un tempo abitati da 64 famiglie composte da 131 persone. A questi bisogna aggiungere 29 edifici interdetti soltanto parzialmente (abitati da 229 nuclei familiari, per un totale di 428 persone) e 12 edifici in cui sono stati comunque rilevati danni gravi (abitati da 103 famiglie, per un totale di 191 persone).



«Ci siamo sentiti in dovere di richiamare l’attenzione su quella che è la procedura per il contributo. Ricordiamo che gli uffici della Protezione Civile sono a disposizione dei cittadini per avere chiarimenti» fa sapere Zinni. La modalità di presentazione può avvenire esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica online, disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Ancona, solamente tramite l’utilizzo dello Spid.