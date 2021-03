Polpette con i chiodi abbandonate nei giardini, svolta nelle indagini: scoperto il pensionato che odia gli animali

ANCONA - Svolta nelle indagini sui bocconi letali. Un pensionato ultraottantenne è stato fermato ieri mattina in via Crocioni, sorpreso da un carabinieri fuori servizio mentre armeggiava con alcuni fazzoletti in cui erano nascosti dei wurstel ripieni di viti.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che hanno prelevato l’anziano per portarlo al Comando. È rimasto sotto torchio per tutto il pomeriggio, dopo la denuncia dello stesso militare. L’inchiesta è a buon punto: a carico del presunto hater degli animali ci sarebbero indizi consistenti.



La segnalazione è arrivata ieri mattina da via Crocioni, nel quartiere di Brecce Bianche, dove una donna affacciata alla finestra ha notato il pensionato che si aggirava con fare sospetto nel parchetto. Subito ha avvisato il marito che era in garage. Il carabiniere ha raggiunto l’anziano, ha notato che a terra c’erano dei bocconi potenzialmente letali per i cani, l’ha fermato e ha subito lanciato l’allarme. Una pattuglia della polizia locale, che da settimane indaga sulla serie inquietante di attentati agli animali nei quartieri nuovi, è intervenuta per fermare l’uomo e portarlo al Comando per interrogarlo. Sarebbe stata eseguita anche una perquisizione nella sua abitazione alla ricerca di ulteriori prove.



«Secondo quanto ci ha riferito la testimone, quell’anziano stava gettando dei wurstel farciti di viti proprio nel parco di via Crocioni che avevamo tappezzato di volantini per invitare le persone a stare attente ai propri cani - racconta Massimiliano Stampella, responsabile dell’associazione animalista Lav di Ancona -. L’altro giorno avevamo trovato nel parco di via Miglioli delle interiora di coniglio: forse era un avvertimento per i residenti».



Sono in corso accertamenti sulle responsabilità del pensionato sospettato di aver disseminato i bocconi potenzialmente mortali per i cani. C’è da capire se sia l’unico eventuale attentatore o se ce ne siano altri: al momento è il solo indiziato. E resta da chiarire quanti episodi gli verranno contestati, tenuto conto che le segnalazioni si susseguono da dicembre e più di un centinaio di wurstel, polpette e pezzetti di carne ripieni di viti e chiodi sono stati ritrovati in più punti nelle scorse settimane, prevalentemente in zona Q2, dal parco di San Gaspare a via Ginelli, da via Brecce Bianche a piazza Salvo d’Acquisto, fino all’area cani di via Sacripanti, oltre a via Crocioni.

In un caso erano stati trovati dei bocconi anche a Vallemiano, sulla salita che porta alla caserma dei vigili del fuoco. È stato sempre alto l’allarme sui social, tra avvistamenti, foto e un tam-tam di segnalazioni che hanno portato le associazioni animaliste ad interessarsi del caso e a tappezzare di avvisi di pericolo i parchi e le aree verdi dei quartieri nuovi. Ora la possibile svolta che potrebbe aver messo sotto scacco l’uomo che odia gli animali.

