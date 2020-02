Una domenica da funamboli, passeggiata sul cavo sospeso al parco del Cardeto

ANCONA - Che il Cardeto sia un parco sempre più frequentato, è un dato assodato, specie in questa stagione che ha regalato straordinarie giornate di sole. Ma che tra il pubblico del grande parco urbano di Ancona ci siano anche i funamboli è una novità assoluta che ieri ha stupito e non poco coloro che hanno trascorso la giornata nella parte di parco vicino all’entrata di via Cadore. Qui tra le mura, c’è chi ha passeggiato nel vuoto, dopo aver teso un cavo tra gli alberi. Complimenti. (Foto Marinelli). © RIPRODUZIONE RISERVATA