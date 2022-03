Anziana investita da un mezzo di Anconambiente in corso Amendola, ricoverata per una lesione all'anca

ANCONA - Ricoverata in ospedale per una sospetta lesione all'anca, una donna di 82 anni che è stata investita, alle 9 di questa mattina, 21 marzo, in corso Amendola. L'incidente nel tratto vicino allo stadio Dorico alla confluenza di corso Amendola con il viale della Vittoria. Ad investire l'anziana, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, un mezzo di Anconambiente.

Sul posto, la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che, dopo averla stabilizzata, ha trasportato la ferita al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona. A preoccupare, anche data l'età, la lesione all'anca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA