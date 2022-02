Trovata priva di sensi e in ipotermia fuori da un parco, 15enne soccorsa da 118 e Croce Gialla. Indagano i carabinieri

ANCONA - Priva di sensi e in ipotermia avanzata. L'hanno trovata così, ieri sera verso le 21.30, alcuni passanti e grazie al pronto di intervento dei sanitari è ieri sera nonostante il rischio corso se la è cavata. Lei è una quindicenne che è stata trovata nelle vicinanza del parco dietro gli Archi. Sul posto sono arrivate l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Gialla per i soccorsi e i carabinieri per chiarire che cosa fosse accaduto.

La ragazzina è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona con un codice giallo, di medi agravità cioè, avanzato. In corso le indagini dei carabinieri per chiarire che cosa abbia provocato il malore alla ragazzina: la prima ipotesi è che si sia trattato di un abuso alcolico.

