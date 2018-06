Uccise il figlio soffocandolo in auto: il gup chiede una perizia sul papà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CUPRAMONTANA - Una perizia super partes per scandagliare la mente del papà killer e capire se il giorno della tragedia, quello in cui ha portato verso la morte il figlioletto di 5 anni tappandogli naso e bocca, fosse totalmente incapace di intendere e di volere. A decretare la necessità di una consulenza psichiatrica è stato ieri mattina il gup Francesca De Palma nell’ambito dell’udienza preliminare che vede imputato per omicidio volontario aggravato il 26enne macedone Besart Imeri, da cinque mesi recluso in una cella di Montacuto.