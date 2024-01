Ancona, tunisino pericoloso: esce dal carcere e la polizia lo accompagna subito al Centro per il Rimpatrio

ANCONA - La Polizia di Ancona ha proceduto all'accompagnato al CPR di Ponte Galeria di uno straniero pericoloso, con numerosi precedenti giudiziari ed irregolare sul territorio. L'uomo, 35 enne tunisino, aveva a suo carico svariate condanne per reati in tema di stupefacenti, danneggiamento, violazione della legge sull’immigrazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e lezioni personali.

Era al Barcaglione



Per tali motivi si trovava detenuto presso la Casa Circondariale “Barcaglione” e aveva a carico la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale. Scarcerato per compiuta espiazione della pena, all'uscita dal carcere l'uomo ha trovato ad attenderlo i poliziotti, così è stato preso in carico dal personale dedicato e accompagnato al C.P.R. di Ponte Galeria dove, dopo aver esperito le necessarie pratiche, è giunto nel tardo pomeriggio. Il Questore Capocasa: «lo strumento dell'accompagnamento presso i Centri per il Rimpatrio è altamente incisivo ed efficace poiché consente di portare via materialmente dal territorio soggetti destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, in attesa di essere successivamente rimpatriati nei loro Paesi di origine»