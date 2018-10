«Truffa all'Inps per 150mila euro», ma per il giudice era davvero malata

di Federica Serfilippi

ANCONA - Era accusata di aver truffato per vent’anni l’Inps incassando mensilmente una pensione d’invalidità e un’indennità di accompagnamento per un valore totale di circa 150 mila euro. Ma non solo. Stando a quanto contestato dalla magistratura, era stata anche in grado di intrufolarsi in una casa di riposo osimana ottenendo uno sconto sulla retta dovuto a una dichiarazione di autosufficienza, totalmente in disaccordo rispetto a quanto manifestato davanti alle commissioni mediche dell’Asur. All’udienza preliminare ieri la procura aveva chiesto per gli imputati, assistiti dagli avvocati Fabrizio Del Gobbo e Alessandro Sorana, una pena di un anno e otto mesi di reclusione ciascuno, considerando il rito abbreviato scelto dalla difesa. Il gup Paola Moscaroli ha fatto tirare agli imputati un sospiro di sollievo: i due sono stati assolti perché il fatto non sussiste.