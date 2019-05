Truffa dell'incidente: il finto avvocato ruba all'anziana 8mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Truffa del falso incidente: un finto avvocato ruba 8mila euro ad una signora.Nel pomeriggio di ieri giungevano al centralino 113 della Questura di Ancona, a distanza di circa mezz’ora, due chiamate da parte di altrettante signore ultraottantenni che segnalavano di aver ricevuto delle telefonate, al loro numero fisso, da parte di alcuni soggetti che spacciandosi per finti avvocati delle assicurazioni richiedevano il pagamento di cospicue somme di denaro per il rilascio di propri congiunti.Nel primo caso, una delle due signore abitante nel quartiere Grazie, che ricordava di aver partecipato proprio ad un incontro sulle truffe con i poliziotti della Questura di Ancona qualche mese fa, rispondeva al sedicente avvocato che non aveva denaro in casa e comunque non avrebbe pagato nulla, anzi riattaccava subito la comunicazione.Ma nel secondo caso, purtroppo, una signora abitate nel quartiere Colleverde, cadeva nella trappola dei truffatori. Che hanno annunciato un incidente al nipote della donna. Subito dopo arrivava presso il suo domicilio un uomo sulla cinquantina e ben vestito al quale la signora consegnava circa 8.000 euro. Gli Agenti delle Volanti e del locale Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica hanno effettuato un accurato sopralluogo tecnico al fine di acquisire ogni possibile elemento investigativo al fine di identificare il/gli autori del fatto