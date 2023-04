ANCONA - Torna la stagione delle crociere con Msc. Quest’anno le toccate saranno garantite dalla Armonia, equipaggiata per navigare tra le bellezze del Mediterraneo. In totale, saranno 30 gli approdi della Msc, 8 in più rispetto allo scorso anno, quando la Fantasia era stata protagonista di 22 toccate. Il primo sbarco è previsto per il 14 aprile.

La novità



C’è una novità: i croceristi non arriveranno di domenica, come era nel 2022, bensì di venerdì. È un ritorno alle origini, perché la vigilia del weekend era stata scelta dalla Msc nell’anno prima dell’esplosione del Covid, quando il porto aveva accolto per 28 volte la Sinfonia. La Msc Armonia toccherà lo scalo dorico per la prima volta in questa stagione venerdì 14 aprile, in arrivo da Santorini e diretta a Venezia. Resterà in città dalle 14 alle 21. Gli arrivi sono previsti fino al 3 novembre con cadenza settimanale.



«Ancona si conferma come porto di approdo per le crociere Msc» ha detto il sindaco Mancinelli. E Ancora: «Il Comune si è organizzato con un punto informativo, guide turistiche, percorsi, una specifica app. Facciamoci trovare pronti ed accoglienti». Il Comune ha organizzato un servizio di accoglienza da parte delle guide turistiche che forniranno tutte le informazioni e il materiale necessario per visitare la città.



Oltre alla possibilità di utilizzare il sito web Ancona Tourism, è stata messa a disposizione una specifica app che accompagnerà i croceristi e i turisti durante i loro percorsi e nelle visite. L’app consente di visualizzare gli itinerari suddivisi per tipologia e di leggere o ascoltare, in italiano e in inglese, le notizie storiche e artistiche di ogni monumento o luogo storico della città. In collaborazione con Autorità portuale e Regione, sarà istituito un punto informativo turistico nella biglietteria del porto per intercettare i passeggeri in transito per l’imbarco traghetti e fornire consigli e strumenti per visitare e conoscere la città e le sue bellezze.