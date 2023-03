​Ancona, nuovo info point in pieno centro: all'Arco Amoroso l'accoglienza per i turisti

ANCONA- Un nuovo punto informativo turistico presso gli spazi dell'Atelier Arco Amoroso ad Ancona che verrà ristrutturato e che continuerà ad ospitare esposizioni temporanee di soggetti del territorio e un altro spazio informativo presso la sala biglietteria della Stazione Marittima.

La mappa degli info point

I due nuovi punti informativi vanno ad aggiungersi all'Edicola e all'info-point presso il terminal Crociere e all'allestimento di due nuovi grandi spazi pubblicitari presso l'aeroporto R.Sanzio. Sono alcune delle iniziative per potenziare il sistema di accoglienza turistica ad Ancona previste nelle nuove linee di indirizzo per il 2023 elaborate dalla giunta comunale per implementare l'accoglienza, la promozione del territorio e la formazione degli operatori. Le nuove linee si inseriscono nel progetto varato dall'amministrazione per potenziare la valorizzazione turistica del capoluogo marchigiano. Progetto condotta da un ampio gruppo di lavoro con il coinvolgimento degli attori del territorio e con la consulenza dell'Università di Macerata, la creazione del brand Ancona Tourism; l'info point turistico L'Edicola in centro; segnaletica turistico-culturale e campagne di marketing. I pini per il 2023 comprendono anche l'incentivazione del decoro dei rioni storici di Guasco e Capodimonte, sede di musei, chiese ed edifici storici, dando mandato ad una società di servizi di occuparsi dell' attività di pulizia e piccole manutenzioni; la produzione televisiva e cinematografica sul territorio: ad aprile una importante produzione televisiva, che ha scelto Ancona come set, inizierà le riprese nel capoluogo. Infine proseguirà la gestione delle relazioni con testate turistiche e non (Linea Verde, Bellitalia, Sky Arte e altre), oltre a svolgere attività di formazione digitale degli operatori turistici anche attraverso le associazioni di categoria.