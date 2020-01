Ancona, torna l'incubo della baby gang di 14enni: auto distrutte a colpi di spranga

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Auto sfasciate, prese a calci e sprangate. Torna l’incubo della. I teppisti hanno tra i 13 e i 15 anni, riferiscono i testimoni che li hanno visti aggirarsi armati die aste di ferro con cui si divertono a spaccare i finestrini dei veicoli e a colpire i cassonetti dell’immondizia. Sarebbero almeno quattro, tra loro una ragazzina. Nell’ultimo raid hanno danneggiato seriamente l’auto di proprietà di una donna, parcheggiata in via Ruggeri, a pochi metri dal centro sportivo di Ponterosso.E’ successo venerdì mattina e la vittima ha lanciato un appello su: «Parlo soprattutto a chi risiede nella zona di Ponterosso e dintorni - ha scritto - Non che possiate fare molto, ma tenete gli occhi aperti, anche perché i miei vicini li hanno visti scappare e li hanno riconosciuti: essendo ragazzini della zona, se li vedete potete darci conferma». Il primo assalto risale a qualche tempo fa: il gruppetto ha preso di mira una vecchia Fiat Uno di proprietà di un anziano, parcheggiata in una stradina alberata. L’hanno completamente distrutta, a più riprese, abbattendo parabrezza, finestrini, tutti i fanali, perfino il radiatore. Venerdì è toccato alla Matiz di una giovane mamma.