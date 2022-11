​Terremoto, Mancinelli: «Ancona città più colpita tra quelle vicine all'epicentro»

ANCONA- «Probabilmente il fenomeno sismico ha colpito più duramente la città di Ancona rispetto anche a territori, aree e comuni geograficamente più vicini, anche se non di molto, all'epicentro». Così la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli dopo la sequenza sismica iniziata il 9 novembre con la scossa di magnitudo 5.5 con epicentro al largo della costa pesarese.

Le dichiarazioni

«Dai primi dati che ci sono arrivati dai vigili del fuoco - aggiunge - il numero delle richieste di sopralluogo degli edifici privati in Ancona, è di circa otto volte superiore a quello registrato nella città di Pesaro» e anche se «possono dare esiti diversi, diciamo che quando c'è una richiesta di sopralluogo è perché evidentemente un sintomo più o meno grave c'è». Proseguono i sopraluoghi dei Vvf e quelli dei tecnici del Comune che hanno eseguito oltre 200 sopralluoghi per scuole, impianti sportivi, sedi comunali, aggregative e sociali, viadotti, musei e cimiteri. Per far fronte alle numerose richieste «chiederemo alla Protezione civile di attivare dei verificatori» per «rispondere in tempi rapidi».