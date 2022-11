​Terremoto, l'accoglienza agli sfollati si sposta al Palaindoor di Ancona: tutti i dettagli

ANCONA- Si sposta dal PalaPrometeo al Palaindoor, ad Ancona, l'accoglienza di cittadini che hanno avuto abitazioni inagibili a causa delle forti scosse sismiche di questi giorni nel capoluogo.

La decisione

Lo ha deciso la Giunta comunale in quanto al Palaindoor, in via della Montagnola, sono stati individuati ambienti idonei e maggiormente accessibili ai cittadini, anche dal punto di vista logistico, essendo la struttura più vicina al centro della città rispetto al PalaPrometeo che si trova vicino allo Stadio Del Conero località Passo Varano. Nelle operazioni di accoglienza determinante il contributo della Croce Rossa e dell'Associazione Nazionale Carabinieri così come della Protezione Civile.