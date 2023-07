​Ancona, tentavano di rubare 50 chili di rame: fermati e denunciati tre giovanissimi tra i 19 e 22 anni

ANCONA- Sono stati fermati e denunciati dalla polizia tre giovani rispettivamente di 19, 19 e 22 anni trovati, nel primo pomeriggio di venerdì, nei pressi dell'ex palazzo Telecom di via Miglioli ad Ancona. I tre stavano cercando di portar via del rame (circa 50 chili) sfilandolo dalla guaina protettiva dell'impianto elettrico della struttura.

I precedenti

In loro possesso sono stati trovati e sequestrati 3 tronchesi, una pinza, una forbice, 2 spella cavi manuali, 3 paia di guanti da lavoro e 2 morsetti. Inoltre, per il trasporto del materiale metallico i soggetti disponevano di circa 10 sacchi di nylon ove avrebbero riposto il rame ed una carriola. Attenderanno il processo in stato di libertà.