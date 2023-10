Tasso alcolemico troppo alto, sempre più frequenti i casi di guida in stato di ebbrezza

ANCONA - Nella scorsa notte, intorno alle 2, la Volante procedeva al controllo di un'autovettura in transito in piazza Rosselli, il cui conducente, un 40enne di origini srilankesi, appariva in evidente stato di abuso etilico.

L'uomo, sottoposto agli accertamenti di rito, risultava positivo alle due campionature prescritte dalla legge. Al termine delle attività, gli operatori delle volanti lo deferivano in stato di libertà, per il reato di guida sotto l'effetto di alcool, con la decurtazione di dieci punti sulla patente e il successivo inoltro della documentazione alla Prefettura di Ancona, per l'applicazione delle sanzioni accessorie.



Con questo ulteriore deferimento sono già 8 le persone segnalate negli ultimi giorni per guida in stato di ebbrezza, nell'ambito dei servizi specifici che il Questore Capocasa sta disponendo quotidianamente per contrastare possibili abusi di sostanze ( stupefacenti ed alcoliche) che attentano gravemente alla salute pubblica.