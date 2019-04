Tagli e pieghe ma senza scontrini: chiusa la parrucchieria cinese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tagli e pieghe senza emettere lo scontrino: maxi multa e chiusura forzata per una parrucchieria cinese al Piano. Lo stop è stato imposto dai baschi verdi della Guardia di Finanza che ieri mattina si sono presentati in corso Carlo Alberto per apporre i sigilli al negozio Mode Hair Ale, alla presenza del titolare e dei suoi familiari. L’esercizio commerciale, uno dei più importanti del quartiere nel suo settore, potrà riaprire i battenti soltanto lunedì prossimo. La sospensione temporanea di una settimana è il frutto di una serie di controlli attuati dalla Guardia di Finanza, sotto il coordinamento del comandante provinciale Vincenzo Amendola, nell’ambito della lotta ai piccoli e grandi evasori. Il provvedimento, per legge, scatta nel momento in cui si viene sorpresi per più di quattro volte nell’arco di un quinquennio a non emettere scontrini fiscali. In questi casi l’esercente, oltre a una multa, viene punito con la sanzione accessoria della sospensione temporanea della licenza per un periodo che può andare da tre giorni a un mese.