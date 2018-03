Vuole andare alla stazione aggredisce l'autista del bus brandendo uno spillone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È rimasta a bordo per 20 minuti, voleva essere accompagnata a tutti i costi alla stazione. Quando l’autista della navetta di collegamento tra la biglietteria e le banchine del porto le ha spiegato che doveva prendere un’altra linea, la donna, una 60enne straniera che parlava inglese, è andata su tutte le furie: si è messa a urlare e con uno spillone per la lana ha tentato di pungere al braccio il conducente che, impaurito, si è rintanato nel suo box e ha fermato il mezzo. L’intervento di un passeggero, che ha chiamato la polizia, ha evitato il peggio. La donna, che si è rimessa seduta al suo posto come se nulla fosse, è stata denunciata sia dall’autista, sia dalla Conerobus, il cui presidente Muzio Papaveri si dice «esterrefatto per un fatto gravissimo.