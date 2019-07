Sospetta overdose: donna â€‹di 41 anni salvata in extremis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Allarme ieri nel primo pomeriggio in centro per una sospetta overdose. Erano da poco trascorse 14 quando in corso Stamira è scattato l’allarme. Era segnalata una donna di 41 anni colpita da un malore. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. La donna era in sospetta overdose, si è ripresa ed è stata portata all’ospedale di Torrette.