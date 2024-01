ANCONA Tornano a casa e scoprono il passaggio dei ladri. Il furto ha fruttato a una banda di malviventi circa 3mila euro. Nel tardo pomeriggio di domenica, hanno agito al terzo piano di un appartamento che si trova in una palazzina di via Ascoli Piceno. Per i primi rilievi sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm, allertati dai proprietari che, rincasando, hanno dovuto fare i conti con le stanze a soqquadro.

APPROFONDIMENTI IL TERRITORIO Prevenzione, sicurezza e lotta alla delinquenza: i numeri del 2023 messi a segno dai Carabinieri dorici COSA E' SUCCESSO Custodia cautelare in carcere: l'operazione dei poliziotti della Squadra Mobile di Ancona

Il modus operandi

Stando a una prima ipotesi ricostruttiva, pare che i ladri siano riusciti ad entrare nel portone del palazzo con la tecnica della lastra flessibile: lasciandola passare nella fessura tra porta e stipite, i topi d’appartamento puntano alla scocca della serratura. In questo modo, sono rarissimi i segni dello scasso. I malviventi devono essersi attivati dopo aver studiato i movimenti e le abitudini dei proprietari, perché sono entrati in azione quando avevano campo libero. In casa, infatti, non c’era nessuno.

E quindi, dopo aver presumibilmente utilizzato la lastra per farsi largo nel portone principale, sono saliti fino al terzo piano. Qui non sono riusciti a passare con la tecnica utilizzata in precedenza, bensì avrebbero scardinato la serratura della porta per poter entrare all’interno dell’abitazione. Una volta dentro hanno cercato ovunque, rovistando in ogni stanza e portando via quanto di più prezioso hanno trovato. La prima stima del bottino si aggira attorno ai 3mila euro, soprattutto contanti.

Il sopralluogo

Passato il comprensibile choc, i proprietari hanno allertato il 112, numero unico dell’emergenza territoriale, che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri del Norm. I militari hanno eseguito un primo sopralluogo, cercando di ricostruire i movimenti compiuti dai ladri. Nessun vicino ha sentito rumori sospetti al momento del blitz furtivo.