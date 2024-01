Prevenzione, sicurezza e lotta alla delinquenza: i numeri del 2023 messi a segno dai Carabinieri dorici

ANCONA I Carabinieri di Ancona hanno tracciato un bilancio dell'attività svolta duranto l'anno trascorso partendo da una base territoriale di Ancona, Collemarino, Poggio, Brecce Bianche, Falconara (compreso il Nucleo Operativo e Radiomobile).

I numeri dell'attività

Una cifra per tutte è data dalle 9.486 telefonate giunte nella Centrale Operativa sulla linea di emergenza, a cui è corrisposto un intervento sul territorio. In particolare, vanno ricordate le richieste di aiuto, nell’arco temporale di una sola settimana di distanza l’una dall’altra, di due minorenni che denunciavano dei maltrattamenti in atto nei confronti delle proprie madri permettendo così un repentino intervento che ha portato all’arresto dei rispettivi coniugi in entrambe le occasioni. Il 2023 ha fatto registrare un leggero aumento del 4% dei delitti denunciati rispetto all’anno precedente. Vi è un decremento del 4%, invece, dei furti con incremento del 30% degli autori scoperti e denunciati. Ha segnato un trend in crescita, il fenomeno delle truffe informatiche, aumentate dalle 462 del 2022 alle 570 del 2023 anche a causa dell’utilizzo sempre più diffuso di piattaforme on-line, specialmente dopo il Covid.

Prevenzione, sicurezza stradale e lotta alla droga

In particolare, dilagano modalità di truffa celate dietro richieste provenienti da sedicenti operatori di istituti di credito o broker finanziari che promettono numerosi guadagni a seguito di investimenti.

Nel 2023 l’Arma ha continuato ad imprimere un forte impulso all’attività preventiva e al controllo del territorio identificando 19.784 persone e controllando 11.771 veicoli. Sono state arrestate 119 persone, mentre ammontano a 948 quelle che sono state denunciate in stato di libertà. Non mancano i controlli alla circolazione stradale dove sono state elevate 1570 contravvenzioni per le violazioni al codice della strada con 124 patenti ritirate, 3630 punti decurtati per un importo complessivo pari a 458mila euro. Non meno importante è stata l’attività svolta, spesso in collaborazione con le unità cinofile, nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che registra un calo del 10% rispetto al precedente anno. Un altro degli obiettivi perseguiti con fermezza dai militari della Compagnia, è stato il contrasto a reati contro il patrimonio come estorsione ed usura. In particolare, grazie alle attività investigative sono stati scoperti e denunciati all’incirca il 50% degli autori.