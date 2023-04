Lancia bottiglie, importuna un gruppo di ragazze e se la prende con un ciclista. I residenti scendono in strada: «Qui non si vive più»

ANCONA - Notte agitata nel triangolo cittadino di Ancona tra viale della Vittoria, stazione e corso Carlo Alberto dove la Croce gialla è intervenuta su tre distinti interventi. Quello più complicato è avvenuto in corso Carlo Alberto, ieri sera, per soccorrere un 28enne di origine somala che aveva divelto un cestino dei rifiuti iniziando poi a tirare le bottiglie per strada e ad inveire contro un ciclista, quasi aggredendolo. Durante l'intervento dei sanitari si è anche avvicinato un gruppo di ragazze che ha raccontato di essere state importunate dall'uomo, mentre i residenti dei palazzi intorno sono scesi per protestare su una situazione che si protrae da tempo, con il giovane fuori controllo probabilmente per una serie di problematiche. Il 28enne è stato poi accompagnato al pronto soccorso.

Giovane assume sostanze stupefacenti e poi ha un attacco di panico

In una struttura ricettiva in zona stazione, invece, un ragazzo ha chiamato il 118 chiedendo aiuto: aveva assunto sostanze stupefacenti e appena ne ha sentito l'effetto ha avuto un attacco di panico. Il ragazzo è stato portato in ospedale.

Paura per una donna al viale della Vittoria

Verso le 22 di ieri alcuni passanti hanno allertato i sanitari preoccupati per una donna accasciata su una panchina. Arrivata la Croce Gialla, i militi hanno verificato che la signora stava dormendo con accanto il suo cane. Per fortuna.