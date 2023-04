Alla guida di uno scooter si schianta contro un'auto in sosta: notte da incubo per un giovane

ANCONA - Che spavento nella notte in via Monte San Michele ad Ancona: un ragazzo di 23 anni per cause ancora in fase di accertamento ha perso all'improvviso il controllo dello scooter e si è schiantato su un'auto in sosta procurandosi diversi traumi. Sul posto la Croce Gialla e anche una Volante della Questura con il giovane portato per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazione.