Deve lasciare il territorio nazionale, cittadino algerino pericoloso portato a Roma in attesa del charter per il rimpatrio

ANCONA - Obiettivo sicurezza e attenzione sempre alta: mercoledì 16 agosto gli operatori della Polizia sono intervenuti presso il negozio “Zara” di Corso Garibaldi, dove veniva segnalata la presenza di un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto all’interno dell’esercizio commerciale. Giunti sul posto gli uomini di via Gervasoni identificavano l’uomo, algerino di circa 67 anni, con precedenti giudiziari.

L'uomo è stato tratto in arresto per il reato di cui all’art. 13 co.13 D.L. 286/98, in quanto lo stesso era rientrato irregolarmente sul tertitorio nazionale dalla Svizzera nonostante il Provvedimento di Espulsione del Prefetto di Prato emesso nel 2018.

Nella giornata di ieri, dopo la convalida da parte, l'uomo, pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato accompagnato da personale dedicato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria (Roma) nel quale permarrà in attesa del volo charter di rimpatrio.

A suo carico numerosi sono i precedenti: minacce, atti persecutori, resistenza, furto semplice ed aggravato.

Sempre nella giornata di ieri, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio quotidianamente posto in essere dal personale della Polizia di Stato, veniva identificato ed accompagnato presso gli uffici di via Gervasoni, un cittadino kosovaro di circa 30 anni irregolare sul territorioN

In particolare, lo stesso, aveva precedentemente richiesto la protezione internazionale e l’istanza era stata dichiarata infondata. Pertanto, data la presenza irregolare sul territorio.N., il Questore di Ancona emetteva a carico dello stesso l’Ordine di lasciarelo entro 7 giorni.

Quotidianamente gli operatori della Polizia di Stato sono impegnati in attività di controllo e di monitoraggio degli stranieri irregolari presenti sul territorio di Ancona, al fine di rafforzare la vivibilità del capoluogo e della provincia, rendendole realtà sempre più vivibili e scevre da condizionamenti criminali di soggetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica.