Ancona, derubano un anziano e prelevano soldi con la sua carta di credito: denunciati in quattro

ANCONA - Obiettivo sicurezza: i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Ancona hanno denunciato in stato di libertà quattro cittadini stranieri di circa 30 anni per furto in concorso ed indebito utilizzo di carta di credito di un anziano anconetano.

I Carabinieri, all’esito di attività di indagine e servizi di osservazione e controllo volti al contrasto di specifici reati contro il patrimonio, incuriositi dagli atteggiamenti sospetti dei quattro stranieri, hanno proceduto all’identificazione degli stessi che fornivano giustificazioni poco attendibili circa la loro presenza in via Trento.

I militari proseguivano l’accertamento verificando se fossero state sporte denunce nella Stazione Carabinieri competente per territorio, riscontrandone proprio una di furto aggravato, presso la Coop e di successivo indebito utilizzo di carte di credito presso UniCredit.ù

Una volta verificati attentamente i numerosi filmati di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e dell’Istituto di credito si riscontrava l’effettivo coinvolgimento e concorso dei sospettati nel furto ed indebito utilizzo, che venivano così denunciati all’Autorità Giudiziaria.