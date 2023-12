Ancona, segni sul volto e puzza di benzina in casa: la polizia placa una litigata tra coniugi e fa una scoperta

ANCONA Nella tarda serata di ieri (2 dicembre) la Polizia è intervenuta ad Ancona, nei pressi della strada della Grotta, per sedare una lite tra un uomo (35 anni di origini marocchine) e una donna (50 anni). I due (con ferite sul viso, ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale) sostenano di aver avuto una lite, passata alle vie di fatto per motivi di gelosia, dovuta anche al forte stato alcolemico in cui si trovavano.

Le verifiche

All'interno dell'abitazione, in cui è stata operata una bonifica da parte dei Vigli del fuoco per il forte odore di benzina, è emerso come l'uomo risultasse irregolare sul territorio in quanto inadempiente a due ordini di espulsione rispettivamente del 2020 e del 2023.