Scoperta choc al parco, uomo trovato morto Non ha documenti, faceva nordic walking

ANCONA - Scoperta choc ieri sera, attorno alle 20, al Parco del Cardeto. Un uomo di circa 45 anni, non ancora identificato perché non aveva documenti con sé, è stato trovato senza vita all'interno dell'area verde. Era vestito in tenuta sportiva e, secondo le Volanti della questura di Ancona e la polizia scientifica, sarebbe morto per un infarto mentre faceva nordic walking. In corso accertamenti per risalire all'identità dell'uomo.