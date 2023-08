In scooter si schianta contro un cinghiale, paura sulla direttissima del Conero: donna ferita, l'animale è morto

ANCONA - Era in sella al suo scooter e stava percorrendo la direttissima del Conero quando all'improvviso si è trovata in mezzo alla strada un cinghiale adulto: ha cercato di evitarlo, ma inutilmente. Lo ha centrato in pieno ed è finita a terra assieme alla sua due ruote.

In scooter contro un cinghiale, donna ferita: l'animale è morto

Paura questa mattina alle 5.30, davanti alla Vedova: una anconetana di 53 anni si è scontrata con un ungulato che si trovava in mezzo alla strada: un impatto violento, anche per la stazza massiccia dell'animale, che l'ha fatta piombare a terra.

La donna è riuscita a chiamare i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce gialla assieme ad una pattuglia della polizia municipale che ha effettuato i rilievi di rito.

La scooterista ferita è stata trasportata al pronto soccorso, mentre gli agenti della munipale allertavano il servizio veterinario per lo spostamento della carcassa del cinghiale: nell'impatto con il motorino l'animale è rimasto ucciso.