Cucciolo di cinghiale "prigioniero" alla spiaggia della Vela: i vigili del fuoco lo salvano a nuoto

ANCONA - Intervento particolare ieri da parte dei vigili del Fuoco di Ancona sulla riviera del Conero. Intorno alle 20, infatti, è stato segnalato un cucciolo di cinghiale "prigioniero" della spiaggia della Vela: i vigili del fuoco, nell'impossibilità di raggiungerlo via terra, non hanno esitato a tuffarsi per arrivare a nuoto. il piccolo è stato immobilizzato e portato, con un gommone, al porto, dove è stato affidato ai veterinari.