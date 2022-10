Nuovo incidente tra auto e camion all'incrocio tra la Flaminia e via Conca: ferito un 53 enne

ANCONA - E' ormai e lo è da tempo un appuntamento se non giornaliero, settimanale. E qualche volta anche al plurale. Questa mattina nuovo incidente tra via Flaminia e via Conca tra un camion e un'auto con il conducente di quest'ultima trasportato grazie al tempestivo intervento della Croce Gialla e dell'automedica del 118 all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità: il 53enne ha subito un politrauma.