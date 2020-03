Terribile schianto, migliorano le condizioni del bimbo di 5 anni

ANCONA - Sciolta la prognosi riservata per il bimbo di 5 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente, martedì 11 febbraio, sulla Provinciale 4 in territorio di Polverigi. Il bambino era assicurato al seggiolino che, nel terribile schianto, si è staccato finendo contro il sedile anteriore. Nel bollettino del Salesi diffuso ieri pomeriggio si legge che «si scioglie la prognosi non ravvedendosi più condizioni di rischio imminente per la vita del piccolo paziente».

Schianto choc, il seggiolino si stacca: gravissimo un bimbo di 5 anni

