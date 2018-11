Ratto su una palazzina i residenti esasperati chiedono un intervento rapido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una segnalazione da Collemarino dove in una palazzina di piazzale Righi un ratto si è arrampicato nelle mura del palazzo fino al secondo piano posizionandosi in un cornicione. Gli inquilini si sono impauriti e preoccupati, il topo è stato comunque fatto scendere con l’aiuto di una scopa. Questa è una conseguenza - lamentano i residenti della zona - del degrado nella zona dello stadio Sorrentino dove giorno dopo giorno si è come costituita una foresta. E si fa sempre più forte la richiesta di un'intervento affinchè vengano tagliate le erbacce e derattizzata tutta la zona.