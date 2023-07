ANCONA - Va all’assalto del fast food armato di taglierino. Il titolare cerca di fermarlo e rimane ferito. Attimi di paura ieri sera in uno dei locali davanti alla stazione ferroviaria. Il rapinatore è stato fermato dalle Volanti della polizia, intervenute prontamente sul posto. Per l’uomo è probabile possano scattare dei provvedimenti nelle prossime ore: la denuncia a piede libero oppure l’arresto.

APPROFONDIMENTI LO CHOC Pesaro, paura alla stazione: vuole soldi e afferra un 16enne alla gola. Poi il rapinatore scappa in bicicletta I CONTROLLI I carabinieri suonano alla porta e non trovano due detenuti ai domiciliari: scatta la denuncia per evasione

Il soccorso



Il titolare del locale, un 28enne, è rimasto leggermente ferito a causa della colluttazione, tanto è stato inviato un mezzo di soccorso da parte della centrale operativa del 118. Una seconda persona sarebbe rimasta ferita, sempre per fermare il rapinatore. Tutta la scena, particolarmente concitata, è avvenuta sotto gli occhi dei clienti del fast food e dei passanti che in quel momento stavano attraversando l’area caratterizzata soprattutto dalla presenza di alberghi e ristoranti.

L’allarme è scoppiato attorno alle 20. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo - uno straniero sui 40 anni - è entrato al fast food dirigendosi al frigo. Da qui, avrebbe preso una bottiglia di birra.



Poi la situazione è degenerata. Perché il malvivente avrebbe estratto un taglierino, forse per non pagare la birra, puntandolo contro il titolare. A quel punto è nato un litigio, in un secondo momento è scattata la colluttazione. Per fermare lo straniero, il titolare è rimasto leggermente ferito. Il rapinatore è stato trattenuto fino all’arrivo della polizia. Gli agenti, una volta sul posto, hanno acquisito le testimonianze dei clienti.