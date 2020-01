Ragazzo del Gambia viaggia a scrocco sul bus e paga il biglietto soltanto all’arrivo dei carabinieri

ANCOAN - Aveva deciso di prendere l’autobus ma di non pagare il biglietto. E di fronte alle richieste del controllore di esibire il titolo di viaggio non ha collaborato: non voleva dare i documenti nè pagare il biglietto. E a quel punto il controllore ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In via Flaminia è arrivata così una pattuglia dei carabinieri che hanno convinto il trentenne del Gambia a pagare biglietto e sanzione. Nel pomeriggio invece i carabinieri del Norm sono intervenuti in via Senigallia a seguito di richiesta al 112 dei familiari di un’anziana che addormentatasi non rispondeva al telefono e al citofono. Poco prima dell’arrivo dei sanitari, vigili del fuoco e carabinieri i familiari hanno annullato l’intervento: la donna si era svegliata. © RIPRODUZIONE RISERVATA