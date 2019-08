Ragazzino in arresto cardiaco arriva l'eliambulanza in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ferragosto di paura in spiaggia a Mezzavalle sempre molto affollata. Un ragazzino di 15 anni si è improvvisamente sentito male. E' andato in arresto cardiaco. I primi soccorsi sulla spiaggia grazie al defibrillatore, poi la centrale operativa del 118 ha inviato l'eliambulanza per rendere più celere il trasporto all'ospedale di Torrette.