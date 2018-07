Temperature basse nei reparti: lamentele e proteste a Torrette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Per colpa dell’aria condizionata, la sala d’attesa per il ricovero nell’ospedale di Torrette si trasforma in una ghiacciaia. È successo ieri mattina e, secondo la segnalazione firmata da Nazzareno Tittarelli, alla richiesta di alzare un po’ la temperatura, il personale avrebbe risposto di no poiché l’impianto è centralizzato e «l’intervento sarebbe complesso». «In quella sala ci sono due impianti – fa sapere il direttore amministrativo di Torrette, Antonello Maraldo – uno fisso per tutto l’ospedale, regolato a livello centrale, e uno che può essere regolato localmente, ma se si alza la temperatura, la stanza si surriscalda e ci arriverebbero segnalazioni opposte per il troppo caldo. È già successo». Per controllare che l’impianto funzioni a dovere, comunque, Maraldo ha fatto sapere di aver mandato un infermiere a verificare la situazione appena ricevuta la segnalazione e per oggi è previsto l’arrivo del tecnico.